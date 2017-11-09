Vali Bilmez: 'Devlet, millet birlikte el ele vererek bütün sorunları çözme gayretinde olacağız'

Ziyaretleri kapsamında, beraberinde ki kurum amirleri ile birlikte Ağaçlı, Çalabaş, Hacıali, Beşiktaş ve Dağcı köylerine giden Vali Bilmez, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Kendisine iletilen sorun ve talepleri not alan Vali Bilmez, ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Vali Bilmez, ziyaret ettiği köylerde ki okullarda dersliklere de girdi, öğrencilerle sohbet etti.

Devlet, millet birlikte el ele vererek bütün sorunları çözme gayretinde olacaklarını aktaran Vali Bilmez, “Bugün köylerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını dinlemek, vatandaşlarımızla tanışmak için yola çıktık. Tüm köylerimizde olduğu gibi bu köylerimizde de geçmişte yaşanan ekonomik sıkıntılar dolayısıyla göç olayları yaşanmış. Bugün yaşanan göç olayları ise imkansızlıklardan değil de aksine batıda daha iyi bir hayat yaşama umuduyla gerçekleşiyor. Yaşadığımız bu bölge doğal güzellikleri ile çok zengin bir bölge. Biz devlet olarak bu zengin coğrafyada tüm imkanlarımızla halkımızın, sizlerin hizmetindeyiz. Ama asıl olan sizlerin birbirinizle olan bağları, kardeşliğiniz, birliğinizdir. Köylerimizde sorunlarımız var elbette ama bu sorunları devlet, millet el ele vererek çözme gayretinde olacağız” dedi.

“Kimsenin kardeşliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz” diyen Vali Bilmez, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Çünkü biz bu coğrafyada kardeşçe yaşıyoruz. Kimsenin bizim bu kardeşliğimize, birliğimize kast etmesine izin vermemeliyiz ve vermeyeceğiz de. Devlet İzmir’de ki bir köye ne hizmeti götürüyorsa inanın buraya da aynı hizmetleri getiriyor. Kimsenin kimseye ayrım yapma hakkı yoktur. Türk, Kürt, Laz, Arap, Çerkez herkes kardeştir. Geçmişte nasıl birlik içinde yaşadıysak, Ruslar burayı işgal ettiğinde nasıl hep birlikte mücadele verdiysek, bugün de aynı inançla birbirimize sarılmayız. Kendimize ve çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için elimizden gelen her şeyi birlikte yapmalıyız. Hemen yanı başımızda ki ülkelere baktığımız zaman, hepsi kardeş, hepsi müslüman ama yaşadıkları hadiseler çok üzücü. Biz, onlar gibi olmamak için bir ve beraber olmalıyız. Özellikle çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geçmişte elbette ki bazı olaylar yaşandı, bunları biliyoruz. Ama biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Çocuklarımızın geleceği eğitimdedir. Köyde ki işlerimize verdiğimiz önemi çocuklarımızın eğitimine de vermeliyiz. Sizlerden bunu özellikle rica ediyorum.”

Vali Bilmez, not aldığı sorun ve taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi yönünde ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Olgun Yıldız