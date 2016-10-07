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Vali Çınar Ahlat’taki yatırımları inceledi

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Ahlat ilçesindeki yatırımları inceledi.

Vali Çınar Ahlattaki yatırımları inceledi

07 Ekim 2016 17:51

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ve Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’dan bilgi alan Vali Çınar, yatırımları da yerinde inceledi. Ahlat Kaymakamlığı tarafından yaptırılan tarihi çeşmeleri, Ahlat Belediyesi tarafından yapımı devam eden AVM, Erzen Hatun ve Selçuklu parklarını da ziyaret eden Vali Çınar, yapılan yatırımların oldukça güzel olduğunu ifade etti.

Vali Çınar, ilçedeki gezi ve incelemelerinin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Burada bir süre sohbet eden Vali Çınar, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek ilçeden ayrıldı.

Vali Çınar’a Ahlat ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Zafer Bayram, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdem Yaban, Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vahap Şimşek, Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Ahlat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nihat keskin, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, Ahlat Esnaf Odası Başkanı Mesut Şeker, bazı kurum amirleri, bazı köy ve mahalle muhtarları ile çiftçiler eşlik ettiler.


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