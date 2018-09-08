Vali Demirtaş evde ölümü bekleyen hastaya duyarsız kalmadı

Bir markette kasiyerlik yaparken 5 yıl önce lösemi rahatsızlığına yakalanan 2 çocuk babası Levent Karadağ (36), hastanelerin yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için evde oksijen makinesine bağlı olarak baygın halde ölümü bekliyordu. Bu duruma dayanamayan eşi Tuba Karadağ, feryat ederek yardım istemişti. Kadının feryadına Adana Valisi Mahmut Demirtaş duyarsız kalmadı. Karadağ'ın yaşam mücadelesinin haber yapılmasının ardından Vali Demirtaş, İl Sağlık Müdürlüğüne acilen hastanın bir hastaneye yatırılması ve tedavisine burada devam edilmesi talimatını verdi. Ayrıca Demirtaş ailenin ekonomik durumunun araştırılıp yardım yapılması için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına talimat verdi. Bu talimatlar doğrultusunda hastaya Adana Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yer bulundu. Hasta, ambulansla evden alınarak hastanede tedavi altına alındı.

40 bin lira ilaç parası, 15 bin lira nakdi yardım yapılmış

Bu arada valinin talimatı üzerine yapılan araştırmada aileye ev tadilatı ya da kirada kullanılması için 5 bin lira, son 5 yıl içinde de ailenin ihtiyaçlarını giderebilmesi için 15 bin lira para yardımı yapıldığı belirlendi. Ayrıca Karadağ'a aylık 754 lira engelli maaşı, eşine evde bakım ücreti olarak aylık bin 179 lira, çocuklarına aylık 840 lira nakdi para yardımı ve aylık 350 lira ilçe ya da il vakfından para yardımı yapıldığı tespit edildi.

Fatih Keçe

