Vali Demirtaş: 'Hain darbe girişimi asla unutulmayacak, unutturulmayacak'

Vali Demirtaş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşmalarını Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) başkan ve yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek sürdürdü.



Büyük Postane karşısında bulunan Alsaray İş Merkezi’nde faaliyet gösteren Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nde gerçekleşen buluşmada konuşan Vali Demirtaş, 15 Temmuz hain darbe girişimini, birinci yıldönümünde Adana’da da çeşitli etkinliklerle bir kez daha öfke ve nefretle kınayacaklarını söyledi.

Bu darbe girişiminin asla unutulmayacağını, unutturulmayacağını vurgulayan Vali Demirtaş, 15 Temmuz’da Demokrasi, vatan ve millet uğruna canlarını veren aziz şehitleri bir kez daha rahmetle, gazileri de şükranla andığını ifade etti.



Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Genel Başkanı Mahmut Eraslan ve yöneticilerinin, ASİM olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgeler verdikleri buluşma, söz alan dernek üyelerinin 15 Temmuz hain darbe girişimini kınama etkinliklerine yönelik görüş ve önerilerini dile getirmeleriyle sona erdi.