Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer iade-i ziyaretler kapsamında Türk Kamu Sen İl Temsilciliğini Türk Sağlık Sen Şubesinde ziyaret etti. Vali Güvençer, Türk Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Bekir Dağıstan, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Rıtvan Mutlu ve konfederasyona bağlı diğer sendikaların şube başkanları ve temsilcileri tarafından ağırlandı.

Türk Kamu Sen olarak kendilerini ilk defa bir valinin ziyaret ettiğini ve bunun kendileri için tarihi bir olay olduğunu vurgulayan Türk Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Bekir Dağıstan, konfederasyon olarak teröre her zaman karşı olduklarını ve her daim milletin ve devletin yanında olduklarını söyledi. FETÖ darbe girişiminin ardından kamuda başlatılan ihraçlarda bazı kamu görevlilerinin mağdur edilmesine de değinen Dağıstan bu konuda oluşturulan komisyonlarla haksızlıkların giderileceğine olan inancını belirtti.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de ziyaretinin tarihi bir olay olarak algılanmaması gerektiğini bunun bir insanlık vazifesi olduğunu belirterek güzel karşılama için kendisinin de mutlu olduğunu söyledi.

FETÖ'nün darbe girişimi ardından başlatılan operasyonları da değerlendiren Vali Güvençer, “Türkiye Cumhuriyeti milleti ve devletinin 15 Temmuz’da maruz kaldığı ciddi tehdit ve tehlike bertaraf edildi. Bütün sonuçlarıyla elbette ortadan kaldırılmalı. Bu hain insanların devlet mekanizmasına sızmış tüm unsurlarının herhangi bir toleransa muhatap olmaksızın sonuna kadar temizlenmeli. Evet ama bu yapılırken asla ve asla hak etmemiş insanların rahatsız olmaları, zarar görmeleri, insanlık hakları, kul haklarına tecavüz edilmemesi elbette gerekiyor. Ne mutlu ki bu manada da küçük yanlışlıklar uygulama içerisinde, olayın büyüklüğü kapsamında olabiliyorsa da ilkesel manada hiç kimsenin bu hassasiyeti bir kenara bırakmamış olması. Bunda hiç tereddüt yok, ben de dahil olmak üzere işin içindeki en küçük kamu görevlisinden, en üst düzey amirine kadar herkes çok ciddi bir hassasiyet içerisinde, duyarlılık içerisinde doğrusunu yapmak istiyor. Yapılmış olan bir takım küçük hatalar, sapmalar, yanlışlıklar varsa da şimdi başlayan süreç içerisinde temizlenecek” dedi.

“Küçük hatalar telafi edilecek”

Bir deyim olan ‘At izi it izine karışmış’ın bir takım yanlışlıkları tanımlamak için kullanıldığını dile getiren Vali Güvençer, “İnşallah atı ve iti tanıyan aynı zamanda kendi ayak izi arazide, alın teri toprakta olan binlerce yıllık Türk devlet geleneğine sahip şuandaki tüm kamu hizmetkarları at izini de it izini de tanır, birbirinden ayırır inşallah. Böyle kadim bir bilgimiz, kadim tecrübemiz var. Allah’a çok şükür böyle kadim bir ferasetimiz, basiretimiz var. Niyetimiz de var. Hepsi birleşince Allah’ın da yardımıyla düzelecek. Zaten şuanda da kamuoyuna yansıdığı gibi mübalağalı yanlışlıklar, mübalağalı sapmalar yok. Bu kadar devasa bir işlemde küçük hatalar olabilir onlar da en kısa sürede telafi edilecektir” şeklinde konuştu.

“Hiçbir makam kişilerle kaim değildir”

Bir gazetecinin Manisa’daki kamu müdürlerinin çoğunun tutuklandığını ve en son olarak Basın İlan Kurumu Müdürünün de gözaltına alındığını hatırlatarak bu durumun kamudaki işlemleri aksatıp aksatmadığını sorması üzerine Vali Güvençer şunları söyledi:

“Hiçbir şey olmaz. Bütün devlet kadroları devlet hizmetleri millet adına, milletten alınan güçle yürütülür. Türkiye Cumhuriyeti devleti de Türk Milleti de birkaç kişinin eksik olmasıyla işleri aksayacak kadar zafiyet içerisinde değildir. Ayrıca ima edilen konuda da bu bir adli işlemdir. Tamamen demek ki bir cezai soruşturmaya ihtiyaç duyulan bir alandayız. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltılar yapılıyor. Mahkemeye gidecek, mahkeme neticesinde suçlu, suçsuz olup olmadığı tespit edilecek. O boyutu tamamen adliye. Bu adli ve idari işlemlerin doğurduğu kadro boşlukları da her halükarda dolar. Hiçbir makam kişilerle kaim değildir.”

Sadık Cangel