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Vali İpek: “Sinop Karadeniz’in bütün güzelliklerini barındıran bir il”

Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop’un Karadeniz’in bütün güzelliklerini barındıran bir il olduğunu söyledi.

Vali İpek: “Sinop Karadenizin bütün güzelliklerini barındıran bir il”

21 Kasım 2016 15:58

Vali Hasan İpek, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali İpek yaptığı açıklamada, “Bizde devlet aleyhine, ülkenin birliği aleyhine çalışan hiçbir kuruluş ve hiçbir Sinoplu yok. Bunu övünçle söylüyorum. 15 Temmuz olaylarından sonra FETÖ ile ilgili yapılan çalışmalarda da tutuklanan çok kişi olduğunu söylediler. Ama nüfus kayıtlarına bakıldığında bunların büyük bir çoğunluğunun Sinoplu olmadığını, dışarıdan gelenler olduğunu ve özellikle Sinop’u karıştırmak için gelenler olduğunu gördük. Bu da Sinopluların her şeyiyle hem devletine hem milletine bağlılığını hem de gerçek anlamda vatandaşlık bilinci içerisinde olduğunu saygılı ve mutlu insanlar olduğunu gösteriyor. Zaten bu mutluluğu da TÜİK’in yaptığı araştırma Türkiye’nin en mutlu ili Sinop çıkmasıyla da tescillenmiş oldu. Sinop Karadeniz’in bütün güzelliklerini barındıran bir il. Diğer illerde olmayan tarihi geçmişi ile de çok önemli. En güzeli de insanların güzelliği. Hem saygılı hem kanaatkar hem de ülkesini seven ve gerçekten de mutlu insanların şehri. Burada olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum” dedi. Ziyarette Sinop’un son yıllardaki gelişimi ve güncel sorunları hakkında konuşuldu.

Etiketler: fetö, Sinop Valisi Hasan İpek


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