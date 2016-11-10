İl Özel İdaresi tarafından Merzifon’da devam eden köy yolları yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Işık, “Artık bundan böyle sathi kaplama asfaltı bırakıp, beton asfalt dönemine geçiyoruz. Sayın Başbakanımız Ankara’daki toplantısında, ‘önümüzdeki yıldan itibaren artık sathi kaplama yapmıyoruz. Sıcak karışım asfalt yapıyoruz’ dedi. Biz önümüzdeki yılı beklemeden bu sene içinde bu çalışmamızı başlattık. Bu sene startı buradan verdik. Toplamda 4.8 kilometre sıcak asfaltı bu sene içinde yapacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren hedefimiz her sene 100 kilometre sıcak asfalt yapmak. Şu anda 1 kilometre asfaltın 160 bin lira civarında maliyeti var. Kendi imkanlarımızı kullanırsak bu maliyeti 100 bin lira civarında bir rakama mal edebiliriz. Dolayısıyla yıllık bazda 10 milyon civarında yatırımla 100 kilometre asfalt yapabiliriz. Bizim bu sene sathi kaplama ve yama olarak yaptığımız imalatın toplamı 10 milyon liraya yakın. Ekstra 1-2 milyon lira koyarak her sene 100 kilometre yol yapabiliriz. Hedefimiz ilk etapta grup yollarını yapmak. Amasya’mızın aşağı yukarı 780 kilometre civarında grup yolu ağı var. Öncelikli hedefimiz bu yolları bitirmek” diye konuştu.

Amasya’da 372 köyünün toplam yol ağının 355 kilometre olduğuna değinen Salih Işık, “Bütün yollarımızı şehir standartlarına getirmeyi planlıyoruz. Amacımız şehirde ne varsa köyde de onun olması. Yoluyla, asfaltıyla, içme ve şebeke suyu depolarıyla, tarımsal altyapısıyla en çağdaş hizmetlerle köylerimizi buluşturmalıyız. Bu anlamda İlçe Kaymakamlarımız ve İl Özel İdaremiz çalışmalarını yürütüyor. KÖYDES ve İl Özel İdarenin yatırımları sayesinde köylerimizin önemli bir altyapı sorunu kalmadı. Türkiye genelinde köylerimizin yolları, çeşmeleri, içme suları, kanalizasyonları, depoları, tarımsal sulamaları çok güzel bir noktaya geliyor. Türkiye’yi liglere ayırırsak, Amasya’mızda bu konuda süper ligde. İnşallah çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bütün işçilerimize, mühendislerimize, müdürlerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Merzifon Kaymakamı Ozan Balcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu’nun da temaslarına katıldığı Işık, asfaltlamada görev yapan personel ve Kara Mustafa Paşa köyü sakinleriyle de görüştü.

Murat Çelik A.