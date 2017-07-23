Vali Kamçı, 'Basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün değildir'

Vali Kamçı, "24 Temmuz 1908, Türk basınında sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanması adına basın tarihimizin önemli olaylarından birisidir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli biçimidir. Günümüzde hızla gelişen ve etkinliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bizi bilgilendirerek, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları da üstlenmektedir.



Basının sınırlandığı, basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasi ve insan haklarından söz etmek mümkün değildir. Türk basını sansürün kaldırıldığı tarihten bu yana üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmiştir.

İlimizde görev yapan basın mensuplarımız; mesleklerinin tüm imkânlarını kamuoyunun bilgilendirilmesine sunmasının yanı sıra; Kayseri sevgisi ile ilimizin her yönden daha da gelişip güzelleşmesi yönünde kullanmaları da bizleri ayrıca mutlu kılmaktadır.



Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere bizlerle sürekli beraber olan, destek veren ve çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm değerli basın çalışanlarının bu önemli günü’nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum."