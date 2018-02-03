Vali, karda yolda kalan vatandaşın aracını itti

Vali Osman Kaymak, bugün 19 Mayıs ilçesini ziyaret etti. Vali Kaymak ve beraberindekiler, 19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi’nde bulunan Nebiyan Doğa ve İzci Kampı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Kaymak, dönüş yolunda bir vatandaşın aracının kara saplanarak mahsur kaldığını fark edince makam aracından indi. Vali ve beraberindekiler yol güzergahında kara saplanan otomobili iterek kurtarılmasını sağladı. Vali’nin bu hareketi takdir topladı.

Daha sonra Vali ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.