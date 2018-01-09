Vali Kaymak, Samsunsporlu futbolcularla görüştü

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Valimiz Sayın Osman Kaymak ile Samsunsporlu futbolcular arasında bir görüşme yapılmış olup, alacağı olan futbolculara ilk etapta yüzde 50 oranında ödeme yapılması, kalan alacakları için oluşturulacak bir plan doğrultusunda önümüzdeki günlerde ödeme yapılması ile ilgili teklifte bulunulmuştur. Görüşme neticesinde futbolcular bu teklifi değerlendirerek verecekleri kararı 10 Ocak Çarşamba günü bildireceklerini söyleyerek ayırılmışlardır."