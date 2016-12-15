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Vali kepenek giydi

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali kepenek giydi

15 Aralık 2016 09:56

Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulunan Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Atakan, Kütahya il genelinde 4 bin 200 çobanın birliğe üye olduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine anaç hayvan başına 25 TL destek verildiğini aktaran Birlik Başkanı Atakan, “Birliğimiz kanalıyla ilimize devletimiz tarafından 6 milyon TL destekte bulunulmuştur” dedi.

Başkan Atakan, günün anısına Vali Ahmet Hamdi Nayir’e kepenek takdim etti. 

Hüseyin Efe
KÜTAHYA


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