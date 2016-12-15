Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulunan Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Atakan, Kütahya il genelinde 4 bin 200 çobanın birliğe üye olduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine anaç hayvan başına 25 TL destek verildiğini aktaran Birlik Başkanı Atakan, “Birliğimiz kanalıyla ilimize devletimiz tarafından 6 milyon TL destekte bulunulmuştur” dedi.

Başkan Atakan, günün anısına Vali Ahmet Hamdi Nayir’e kepenek takdim etti.

Hüseyin Efe

KÜTAHYA