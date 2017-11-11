Vali Kılıç Sungurlu'da incelemelerde bulundu

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okul Kampüsüne, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan 300 kişilik kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulunan Vali Kılıç, son derece modern bir yurt olduğunu ifade etti. Kılıç, firma yetkililerine beton yerine peyzaj çalışması yapması gerektiğini ve kızlarımıza sosyal alanlar oluşturulmasını istedi. Vali Kılıç, yurdun biran önce bitirilip teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek, firma yetkililere, “İşlerinizi bir an önce bitirmeniz gerekiyor” dedi.

Ardından ilçe merkezinde bulunan esnafları ziyaret eden Vali Kılıç, daha sonra Aşağıfındık köyüne gtti.

Vali Necmeddin Kılıç'a, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Çorum Kredi ve Yurtlar İl Müdürü Erol Kavuncu eşlik etti.

Serkan Şansever

