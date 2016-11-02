TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun dinlediği Merkez Valisi Kılıçlar, "Sayın Efkan Ala'nın talimatıyla jandarmada terfi edecek kişilerin ya da FETÖ'cü olan terfi edecek kişilerin olup olmadığı yönünde çalışma yapmamızı istedi. Bilgi alabileceğimiz her yerden bilgi aldık ve yanılmıyorsam 15 kişilik bir liste oluşturduk. Bu listede şunlar şunlar FETÖ'cüdür, general olmaması gerekir. Şunlar FETÖ'cü değildir yükselebilir diye jandarma ile olan bölümünü Sayın Bakana arz ettim. Bizim terfi etsin dediklerimiz emekli edildi, terfi etmesin dediklerimiz terfi etti" ifadelerini kullandı.

Kılıçlar, 18 Temmuz'da kendisine bir ihbar geldiğini belirterek, "Marmaris'e giden Gökhan Şahin Sönmez Ateş sanırım. 'Marmaris'e giden generalin Ankara'da olduğu, şu plakalı aracı kullanıyor' diye bir arkadaşımdan ihbar geldi. Bu plakayı istihbarata verdim ve ertesi gün Marmaris'e Cumhurbaşkanına suikasta giden bu şahıs, Pursaklar yolunda yakalandı. Darbenin önemli kişilerinden biriydi. Benimle çalışan kişilerden darbecilerle çalışan yok. 1 şoförüm ByLock kullanmaktan açığa alındı. Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink ve Santora cinayetlerinde ben şahsen FETÖ'nün parmağı olduğunu düşünüyorum" dedi.

