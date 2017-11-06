Vali Memiş'ten şehit polisin ailesine ziyaret

İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve kurum müdürleriyle birlikte 3 aylık evliyken şehit olan özel harekat polisi Abdulvahip Tanış’ın (29) Arzular Kabaköy beldesindeki ailesini ziyaret eden Vali Memiş, Tanışlar Konağı'nda polis memurunun babası Abdurrahman Tanış'a ve aile bireylerine taziyelerini iletti. Göreve giderken elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren özel harekat polisi Tanış'a Allah'tan rahmet dileyen ve derin bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Vali Memiş, “Kardeşimiz Erzurum kadrosunda olmasına rağmen Mardin Nusaybin’de bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için geçici görevle atanmış bir kardeşimiz. Bu bayrağın her yerde dalgalanması, ezanların bu minarelerden susmaması, bu ülkeyi bölmek isteyen şer odaklarına karşı hayatını hiçe sayarak görev yapmak için oradaydı. Bu vefatı şehadet olarak değerlendiriyoruz. Çünkü orada polisimizin, askerimizin bulunması bile bu devlet için, ülke için bir güçtür. Bizler burada eğer rahat ediyorsak o bölgede görev yapan emniyet mensuplarımız ve Mehmetçiklerimiz sayesinde. Çok kutsal bir görev. Hepimizin başı sağolsun. Kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Şehit polisin daha önce sadece anne ve babasının evladı iken şehadet mertebesine ulaştığı için artık yüce Türk milletinin çocuğu olduğunu belirten Vali Memiş, “Sizler de şehidimizin bize emanetisiniz. Acınızı paylaşmak için geldim. Peygamberlik mertebesinden sonraki en önemli makam. Allah mekanını cennet eylesin, sizlere ve hepimize sabırlar versin. Bize düşen her zaman sizin yanınızda olmak, acınızı paylaşmak” diye konuştu.

Tanış’ın babaevine Türk bayrakları asılırken, 112 Acil Servis ambulansı da evin önünde hazır bekletiliyor. Tanış’ın cenazesinin yarın kent merkezindeki Kemaliye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Arzular Kabaköy beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.



Recep Ergin

