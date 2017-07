Vali Pehlivan: '15 Temmuz’un unutulmaması unutturulmaması gerekir'

Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen programların hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin amacının 15 Temmuz darbe girişiminin unutturulmaması olduğunu belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nı unutmadığımız, unutturmadığımız gibi” dedi.



Kurtuluş Savaşı ve Kop Dağı Müdafaası’na benzer şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin de hafızalara kazınması gerektiğini vurgulayan Vali Pehlivan, “Tıpkı şu anda terör örgütlerine karşı, bu örgütlerin arkasına yuvalanan, direkt veya dolaylı olarak onları destekleyen düşmanlara karşı verdiğimiz mücadeleyi unutmadığımız ve unutturmayacağımız gibi 15 Temmuz’un da unutulmaması ve unutturulmaması gerekir” ifadesini kullandı.



Vali Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde hayat olağan şekilde devam ederken FETÖ/PDY terör örgütü adı altında yapılanan bir grup bölücü ve yıkıcı hainlerin menfur planlar yaptığını ve bu planlarının 15 Temmuz’da ortaya çıktığını anımsattı. Bu girişimlerin onlarca ya da yüzlerce yıla dayalı bir tarihsel arka planı olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, “Bu girişim bir takım büyük plan ve projelerin hayata geçirilme arifesiydi. O günlerde yaşananları hatırladığımızda elbette ki hepimiz hayıflanıyoruz. Bunu yapanların ne amacı vardı da bu cennet vatanımıza kast ettiler. Baktığımızda; bu menfur grubun maddi olarak hiçbir eksiği olmadığını görüyoruz. Ama manevi anlamda iflas noktasında oldukları anlaşıldı. Ne eksikleri vardı? Vatan sevgisi ! Gerçek ve samimi anlamda inanç eksikliği İnandıklarını söylüyorlardı. Hakk’a değil batıla inanıyorlardı. Eğer Hakk’a inansalardı böyle bir ihanet girişiminde bulunmazlardı” diye konuştu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz’da Türk Milleti’nin tarih boyunca yazdığı kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti. Türk Milleti’nin kendisini bölmek isteyenlere karşı o gece başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrıları doğrultusunda birlik, beraberlik ve zorluklar karşısında yekvücut olduğu mesajını verdiğini dile getiren Vali Ali Hamza Pehlivan, “Vatanımız bir. Bayrağımız bir. Milletimiz bir. Devletimiz bir. Ezanımız bir. Bunu böyle kabul etmeyenler kusura bakmasınlar; 15 Temmuz’da aldıkları cevap yeterli gelmiyorsa bundan sonrada aziz milletimiz bu inanç ve şuurla yoluna devam edecek. Bundan sonrada birlik ve beraberliğimize kast edenlere de yeri ve zamanı geldiğinde hak ettikleri cevabı verecektir” dedi.



Konuşmasının devamında ziyaret için gittiği şehit ailelerinin gururlu duruşundan örnek veren Vali Pehlivan, “Bu sabah Şehit Recep Eşiyok’un ailesini ziyaret ettik. Şehidimizin babası Nurettin amcamızın gözünde yaş var. Fakat yüzünde gurur, kalbinde vatan sevgisi ve inanç vardı. Onun gibi nice şehit anneleri, babaları ‘Vatan sağ olsun.’ diyor. Ne mutlu ki; bunu sözde bırakmayan, yeri geldiğinde göğsünü siper eden bir milletin mensuplarıyız. Aziz Türk Milleti’nin mensubu olmaktan gurur duyduk. Her zaman da gurur duyacağız inşallah.” İfadelerini kullandı.



Vali Ali Hamza Pehlivan konuşmasında terör operasyonlarını yoğun bir şekilde sürdüren güvenlik güçlerine de görevlerinde Allah’tan kolaylıklar vermesini diledi. Türk Milleti’nin her ferdinin yeri geldiğinde vatanını savunacak bir er olduğuna vurgulayan Vali Ali Hamza Pehlivan, “Bunu söyleyebiliyor olmak ayrı bir guru vesilesi. Elbette ki vakti zamanı geldiğinde yine meydanlara koşacağız. Ama şunu da unutmayacağız; nöbetimiz her alanda devam ediyor, devam etmeli. Evlerimizde, işlerimizde yüklendiğimiz vazifeleri en iyi şekilde yerine getirerek nöbetimizi sürdüreceğiz. Sağa, sola sapmadan dosdoğru bir şekilde gideceğiz. Doğrudan yana olacağız. Bilgiyi doğru kaynaktan öğreneceğiz. Kula kulluk etmeyeceğiz. Çünkü bir yıl önce yaşadıklarımız, bilgiyi doğru kaynaktan öğrenmemek, birilerinin peşinden gitmek ve beyinlerin yıkanması sonucu yaşandı.Biz ne kadar güçlü olursak, mazlumlar da o kadar güçlü ve rahat olur. Çalışacağız, çabalayacağız. Bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesine benzer şekilde salaların okunup, duaların edildiği program sonrası Vali Ali Hamza Pehlivan, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 15 Temmuz konulu sergiyi gezdi.

Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

