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Vali Pehlivan Bilim ve Sanat Merkezi Bilim Fuarına katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisine katıldı.

Vali Pehlivan Bilim ve Sanat Merkezi Bilim Fuarına katıldı

20 Mayıs 2018 03:12

Merkez Müdürü Aydın Doğan’dan bilgiler alan Vali Pehlivan merkezde düzenlenen bilim fuarının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Bilim ve Sanat’a önem veren ülkelerin kalkınma ve gelişimde önde olacağını belirten Vali Pehlivan, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının sayısını ilimizde iki katına çıkarmayı hedeflemiştik. Hedefi tutturduk ve bu sene 27 okulumuz bünyesinde bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Bilim ve Sanat Merkezi’mizde de bu etkinliğin yapılmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a, hazırlıkları organize eden Milli Eğitim ve Okul Müdürlüklerimize, Öğretmen ve Öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
Vali Pehlivan etkinlikte ayrıca Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla bu yıl “Kızılelma” temasıyla 3’üncüsü gerçekleştirilen “Ulusal Mail Art Yarışması” sergi açılışını da gerçekleştirdiklerini belirtti. PTT Genel Müdürlüğü ve Bayburt Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen yarışmanın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Vali Pehlivan emeği geçenlere teşekkür etti.
Vali Pehlivan daha sonra bilim fuarı ve ulusal ölçekli mail art yarışması kapsamında sergilenen eserleri inceleyerek öğrencilerden bilgiler aldı.
Programa Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, şube müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.
(YY-AT-Y)  

 

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