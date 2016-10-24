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Vali Şahin: 'Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm halkımızı bekliyoruz'

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Cumhuriyet Bayramı 93. yıl dönümü kutlamalarına tüm vatandaşları davet etti.


24 Ekim 2016 17:00

Vali İbrahim Şahin, Cumhuriyet Bayramı 93. Yıl Dönümü Kutlama Programı hakkında bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, “Cumhuriyet Bayramı’nın 93. yılını hep birlikte yaşayacak olmamızın sonsuz mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Bu sene 93.yıl dönümünü kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramımız tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 28 Ekim 2016 Cuma günü saat 13.30’da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak kutlamalar, saat 15.00’te 23 Nisan Ortaokulundan başlayıp, DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde son bulacak Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam edecek. Akşam 20.00’de ise Atatürk Kültür Merkezinde Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından sunulacak ‘Cumhuriyet Konseri’ ile sona erecek. 29 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 10.00’da Valiliğimiz binasında bulunan ‘Yaşayan Atatürk Salonu’nda tebrikat töreni yapılacak olup, saat 10.30’da Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Stadında kutlama programı yapılacak. Yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, 29 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 11.00-12.00 saatleri arasında, Türk Hava Kurumu tarafından Batıpark’ta gerçekleştirilen bir gösteri uçuşu yapılacak. Aynı gün akşamı 15 Temmuz Şehitler Parkı Şehit Ömer Halisdemir salonunda saat 18.30’da Valiliğimiz tarafından Cumhuriiyet Resepsiyonu verilecek. Ayrıca yine aynı akşam saat 20.00’de Samsun Devlet Balesi Korosu ve Orkestrası tarafından ‘Bu Vatan Bizim Konseri’ Atatürk Kültür Merkezinde Samsunlularla buluşacak. Cumhuriyet Bayramı’nın 93. yılı kapsamında, ilimizde büyük bir coşku ile kutlayacağımız bayramımızı şimdiden kutlar, tüm Samsun halkımızı kutlama etkinliklerine davet ederek saygılarımı sunarım” dedi. 


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