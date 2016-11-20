İstanbul Valisi Vasip Şahin, Selimpaşa’da kurulan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Silivri Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti. Vasip Şahin’e ziyaretinde Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Er, Silivri Jandarma Komutanı Ahmet Hakan Karaaslan da eşlik etti. Merkezde kalan göçmenlerle sohbet eden Vali Şahin, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Vali Şahin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Burası 3, 5 aydır üzerinde çalıştığımız bir birim, geri gönderme merkezi burası. İstanbul'da bildiğiniz gibi tek merkezimiz vardı Kumkapı'da, o da çok iyi şartlarda değildi. Yaklaşık bir, bir buçuk senedir bir arayış içerisindeydik İstanbul’da uygun bir yer bulma anlamında. Avrupa Yakası'nda iki noktamız var. Burada Silivri Geri Gönderme Merkezi, Çatalca Binkılıç Geri Gönderme Merkezimiz. Bir de Anadolu Yakası'nda yeni yer tespitini yaptık, Hazine'den bir yer tahsis edildi ve orada da yaklaşık bin 200 kişi kapasiteli bir geri gönderme merkezi yapacağız. Tabi amaç yasa dışı bir şekilde ülkemize girmiş olan ve ülke dışına gönderilmesi gereken yabancıların işlemlerinin tamamlanıncaya kadar sağlıklı bir şekilde muhafaza altında tutulması. Bu anlamda da buradaki biraz önce geldiğimde gördüğüm tespitlere göre çok modern bir misafirhane yapılmış. Uluslararası standartta, her türlü imkanın ve hizmetin yapıldığı bir bina olmuş burası. Aynı şekilde diğer hizmet binalarımızı da yine uluslararası standartlarda yapmayı planladık. Binkılıç o da 350 kapasiteli de inşallah 15 güne kadar orayı açacağız. Burası 260 kapasiteli şu anda 170 misafirimiz var, yani 90 daha kapasiteniz var. İşlemleri süren bir takım yabancılar var, onlar işlemleri tamamlandıkça buraya aktarılacak. Şunu söyleyebiliriz, inşallah o Kumkapı’nın modern olmayan şartları ortadan kalkmış olacak. Ülkemize yaraşır bir şekilde yabancıların buradan misafir edilip tekrar ülkelerine sağlıklı bir şekilde dönmesine hizmet eden güzel modern tesisler oldu” diye konuştu.

“Buralar elverişli olduğu için buradan tespit ettik”

"Şehir merkezlerine artık bizim aradığımız standartlara hitap edecek yer bulmak zor" diyen Vali Şahin, “Hazine'ye ait mülkiyet ya da arsa noktasında çok imkan yok maalesef. Dolayısıyla hem daha iyi imkanların sağlanması hem de bu misafirlerimizin güvenliğinin daha iyi bir şekilde sağlanması noktasında buralar elverişli olduğu için buradan tespit ettik. Yine Anadolu Yakası'nda da havaalanına oldukça yakın bir noktada tesisi kuracağız “ ifadelerini kullandı.

“Kumkapı’dan kaçanlardan 37’si yakalandı”

Kumkapı’da yaşanan olay hakkında da bilgiler veren Vali Şahin, “Kumkapı’da bir uyuşturucu bağımlısı yabancının maalesef bir yangın çıkarması ile oluşan bir kargaşa, onların yangından korunmasını sağlamak amacıyla avluya alınıyor. Avluya alınan misafirlerden bir kısmı güvenlik görevlisini de zorlayarak dışarı çıkıyorlar. Bunların toplam sayısı 123, orada kalan misafirlerimizin tamamı çıkmış değil. 123 tanesi burayı terk ediyorlar. Gece boyu zaten emniyet güçleri arkadaşlarımız bu konuda ciddi aramalar yaptılar. Şu anda geri kabul merkezine geri getirilenler 37'yi buldu. Yine elimizde yabancılar var. Bu yabancıların buradan ayrılan misafirlerimiz mi, başka kişiler mi olduğu noktasındaki inceleme ve tespit çalışmaları devam ediyor. Öyle zannediyorum ki şu anda elimizdeki yabancılardan bir kısmını da buradan ayrılan kişiler, er geç isimleri tespit edilip tekrar misafirhaneye alınacaktır” şeklinde konuştu.

Vali Vasip Şahin, Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından Silivri’den ayrıldı. Geri Gönderme Merkezi, Selimpaşa’da FETÖ’ye ait olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Hazine'ye devredilen öğrenci yurdu binasında kuruldu.

Yusuf Eker

