Diğer
Kategoriler

Vali Şahin: 'Maltepe mitinginde 15 bin polis görevlendirildi'

İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP’nin yürüyüşü ve ardından Maltepe’de yapılacak mitingle ilgili 15 bin polisin görevlendirildiğini belirterek, “Güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldık" dedi.

Vali Şahin: Maltepe mitinginde 15 bin polis görevlendirildi

09 Temmuz 2017 14:32

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşıladı. Aliyev'in havalimanından ayrılmasının ardından basın mensuplarına sorularını yanıtlayan Vali Şahin, CHP’nin Maltepe mitingi için alınan güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamada bulundu. Şahin, "Cuma gününden itibaren sayın Kılıçdaroğlu ilimize girdi. Bugün de akşama doğru bir mitingleri olacak. O mitingde ve yürüyüşle ilgili biz toplam 15 bin polis görevlendirdik. Mitingin ve yürüyüş güzergahının güvenliği sağlamak üzere. Biz burada güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldık. İnşallah en güzel şekilde miting gerçekleşip kazasız belasız katılanların da memnun olduğu bir faaliyet gerçekleşecektir" diye konuştu. 

Ferhat Yasak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!