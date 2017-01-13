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Vali Şahin: Zeytinburnu’nda 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu’nda boş bir binanın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Vali Şahin: Zeytinburnunda 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

13 Ocak 2017 19:51
Vali Şahin: Zeytinburnu’nda 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Zeytinburnu’nda 7 katlı boş binanın çökmesinin ardından olay yerine gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına açıklama yaptı. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Şahin, "Bir vatandaşımız olay yerinde bir vatandaşımız da hastanede vefat etmiş. 17 yaralımız var. Hiç birinin hayati tehlikesi yok. Ben geçmiş olsun diyorum. 24 araç 4 arama köpeğiyle enkazda arama kurtarma ve kaldırma çalışmaları yürütülmektedir. Binanın yıkımıyla ilgili ve yeniden yapımıyla ilgili mal sahiplerinin maalesef anlaşma sağlayamamaları nedeniyle maalesef bugüne gelinmiştir. 21 bina tahliye edilmiştir" dedi.

Etiketler: 17 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti, Vali Şahin, zeytinburnu


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