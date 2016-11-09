İstanbul Valisi Vasip Şahin, Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Mesajda 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Şahin, Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük kahramanlar sayesinde milletimizin aşılması imkansız görünen zorlukları aştığını belirtti. Şahin, bu zorluklardan bir tanesinin de 15 Temmuz darbe girişi olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz gecesi millete yönelen ihanet hareketinin boşa çıkartıldığını ifade etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bânîsi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 78. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün Mustafa Kemal’i anlamak; Cumhuriyet’e ve onun demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan yapısına sahip çıkmak; milletin birliğini, ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruyarak geleceğe güvenle bakmak, bu uğurda her türlü fedakârlığa hazır olmak demektir. Bugün Mustafa Kemal’i anlamak; yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmak ve milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılmak için çabalamak; milli kültürümüze sahip çıkarak yeniden büyük bir medeniyet tesisi için cehdetmek demektir.

Milletimiz, tarihi boyunca Mustafa Kemal gibi büyük kahramanlar sayesinde ye’se kapılmayıp aşılması imkansız görünen nice zorlukları aşmıştır. Bunun en son örneği, 15 Temmuz gecesi bu ülkenin ve milletin huzuruna, istikrarına, istiklâline, istikbâline, meşrû yönetimine, seçilmiş meclisine ve iradesine yönelen ihanet hareketi boşa çıkarılarak tüm dünyaya gösterilmiştir. Hiç şüphe yok ki Türk milleti, istiklâli uğruna mücadeleden ilelebet geri durmayacak ve bundan böyle de bağrında daha nice Mustafa Kemaller yetiştirecektir. Bu duygularla, vefatının 78. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi hürmet, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun."