Vali Tekinarslan roketin düştüğü bölgede inceleme yaptı

Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Afrin’den PYD/PKK tarafından atılan iki roketten biri Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir restorana isabet etmişti. Roket nedeniyle restoranda ve çevrede bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın hemen ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, bölgede incelemede bulundu. Esnafı ziyaret eden Tekinarslar, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan ikinci roket ise Ahmet Rasim Caddesinde bir evin önüne düşerken, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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