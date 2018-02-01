Diğer
Kategoriler

Vali Tekinarslan roketin düştüğü bölgede inceleme yaptı

Kilis’te bir restorana isabet eden roketin ardından Vali Mehmet Tekinarslan, roketin düştüğü bölgede inceleme yaparak, esnafı ziyaret etti.

Vali Tekinarslan roketin düştüğü bölgede inceleme yaptı

01 Şubat 2018 19:32

Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Afrin’den PYD/PKK tarafından atılan iki roketten biri Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir restorana isabet etmişti. Roket nedeniyle restoranda ve çevrede bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın hemen ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, bölgede incelemede bulundu. Esnafı ziyaret eden Tekinarslar, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan ikinci roket ise Ahmet Rasim Caddesinde bir evin önüne düşerken, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Mehmet Ali Dağ - Emrah Kızıl - Abdülkadir Güneş - Cahit Özçelik - Ahmet Arslantaş - Lider Olgun 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç