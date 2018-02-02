Vali Toprak'tan sınırdaki askerlere ziyaret

Irak sınırında kurulan üs bölgeleri ile PKK'lı teröristlerin yurda geçişini engelleyen Mehmetçik, sert iklim şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdürüyor. Vali Toprak, bin 800 rakımlı bölgede sınır hattını gece gündüz gözetleyen Gazi Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, buradaki askerlerle bir araya geldi. Mehmetçiği terör örgütüne karşı verdikleri başarılı mücadeleden dolayı tebrik eden Vali Toprak, "Burası terör örgütü PKK'nın sözde Zap kampı ile karşı karşıya bulunuyor. Teröristlerin yaklaşmak istedikleri fakat Mehmetçiğimizin göz açtırmadığı bir noktadayız. Bu terör örgütü artık Mehmetçik'imizle karşılaşma cesaretini kendinde bulamıyor ve uzaktan füze ve havan atma gibi, yollarda önceden yerleştirilen patlayıcıları infilak ettirme gibi pusuya yönelik faaliyetler yürütüyor" dedi.

Üs bölgesine sınırın Irak tarafındaki teröristlerce havan saldırısı gerçekleştirildiğini anlatan Vali Toprak, "Allah'a şükür ne yaralımız ne şehidimiz var. Buradaki kardeşlerimiz böyle bir ortamda görev icra ediyorlar. Hepsi de çakı gibi. En ufak bir tereddüt ve korku yaşamadan yaptıkları görevin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak bütün ülkemizde yaşayan ve dışarıda yaşayan vatandaşlarımızın gözü, kulağı, kalplerinin burada olduğunu bilerek görevlerini icra ediyorlar. Kahraman Mehmetçik'imiz görevlerinin başındalar. Çakı gibi büyük bir kararlılıkla görevlerini icra ediyorlar. Burada bütün kötü emeli olanlara seslenmek istiyorum; yurdumuz üzerinde hiçbir kötü emelinizi gerçekleştiremeyeceksiniz. Mehmetçik'imiz bileğini bükmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

"60 yeni üs bölgesi oluşturuldu"

Hakkari’deki üs bölgelerine ilave olarak 60 yeni üs bölgesinin oluşturulduğunu ifade eden Vali Toprak, şöyle devam etti: ''Son bir kaç yıldır icra edilen operasyonlar sayesinde Mehmetçik'imizin sadece güvenlik manasında değil fizik, iskan, yerleşim, yol, inanılmaz çalışmaları sayesinde Hakkari'de üs bölgelerine ilave olarak 60 yeni nokta oluşturduk. Buraların her biri teröristlerin giriş çıkış yaptığı çok sarp bölgeler ve Mehmetçik'imiz burada 60 yeni üs bölgesi oluşturarak ülkemizin bir nevi kapısını düşmana, yabancılara kapatmış oldu. Onun sayesinde de Allah'a şükürler olsun ki 2016 yılından beri şehit ve yaralı sayımızda azalma oldu.''

''Mehmetçiğimize ne kadar teşekkür etsek, ne kadar minnet duygularımızı ifade etsek yaptıkları hizmetin ve görevinin karşılığını vermemiz mümkün değil” diyen Vali Toprak, şunları aktardı: ''Yerine göre banyolarını çok zor şartlarda yapıyorlar, yerine göre eksi 30'a varan soğukta nöbetlerini icra ediyorlar. Sevdiklerinden ayrı kalıyorlar. Fakat en ufak bir yılgınlık, halinden memnuniyetsizlik görmek imkânsız. Mehmetçik'imizin özelliği de bu. Hangi şart altında olursa olsunlar hiçbirinin gözünde bugüne kadar bir yılgınlık, yorgunluk, memnuniyetsizliğe rastlamadım. Hakkâri bu mücadelenin zirve yaptığı bir yer. 3 bin 400 metreye kadar üs bölgelerimiz var ki buralarda ekim ayından beri karla mücadele yapılıyor. Buna rağmen her gördüğümde heyecanlandığım gurur duyduğum devletimizin gücünü temsil eden bu kahramanlarla burada olmaktan ayrıca bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten büyük enerji kaynağımız onlar.''

Sınırın emin ellerde olduğunu ifade eden Vali Toprak, ''Bütün bölgeler birbirini görecek ve ölü nokta bırakmayacak şekilde üs bölgeleri olarak donatılmış durumda" dedi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, daha sonra bir askerin ailesini telefonla aradı. Vali Toprak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yi de arayarak, üs bölgesi hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu ve Canikli telefonla askerlere hitap etti

Askerlere, ''Özellikle hem bulunduğunuz yer hem bulunduğunuz durum açısından milletimizin onurusunuz." diyen İçişleri Bakanı Soylu şunları kaydetti: "Bilmenizi isteriz ki şu anda sadece bizim değil aynı zamanda 80 milyonun kalbi sizin için orada atmaktadır. Türkiye bugün kendi gücüyle, öz güveniyle çok önemli bir zaman diliminden geçmektedir. Bugün terörle mücadeleye karşı verdiğiniz o büyük ve Türkiye'de milletimizin hiçbir zaman unutmayacağı kahramanlıklar aynı zamanda hudutlarımızı korurken göstermiş olduğunuz fedakârlık bizim için önemlidir. Allah yardımcımız olacak. Milletimizin duası da sizinle birliktedir. Türkiye ne kadar özgüven içerisinde güçlü bir şekilde yürüdüğü bugün Afrin operasyonunda da şu anda sizin Çukurca'da Irak sınırında, sıfır noktada ortaya koyduğunuz irade de açıkça bellidir. Milletin gücüne güç katıyorsunuz. Allah razı olsun.''

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Mehmetçik'in tarihi bir görev yürüttüğünü söyledi. Çok kritik bir dönemeç noktasında olduklarını belirten Bakan Canikli şöyle dedi: "Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan ve uluslararası bazı güçlerce büyük devletler tarafından da desteklenen yeni bir hain tuzak ile karşı karşıyayız. Bu millet gerçekten çok büyük bir millet. Bu millet en zor zamanlarda dahi, en sıkıntılı dönemlerde dahi hiçbir zaman esarete boyun eğmemiş, esaret altına alınamamış büyük bir millet ve bu milletin kahramanları da sizlersiniz. Bu toprakları, bu milletin özgürlüğünü siz orada en iyi şekilde koruyorsunuz. Allah'ın izni ile bu hainler kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin bunlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Özellikle Afrin harekâtı da aslında bu direncin, bu çelik gibi iradenin örneklerinden bir tanesi, yansımalarından bir tanesi. Tabii biz bu milletin çelik iradesini siz kahramanlarımızla hayata geçiriyoruz. Onun için yaptığınız bu görev çok önemli bir görev."

Vali Toprak, Gazi Üs Bölgesi'nin ardından Sancak Tepe Üs Bölgesi'nde görevli özel harekât polislerini de ziyaret etti. Vali Toprak, geceyi ziyaret ettiği bölgede güvenlik güçleriyle geçirdi.

Ziyarette Vali Cüneyit Orhan Toprak’a İlçe Kaymakamı Temel Ayca, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.

Feyzullah Taş