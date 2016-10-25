Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Vali Tuna’dan Balıklıgöl’deki işgallerle ilgili açıklama

Vali Tuna’dan Balıklıgöl’deki işgallerle ilgili açıklama

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Dergah-Balıklıgöl Kent Platosu Komisyon Toplantısı’na başkanlık yaparak, burada haksız işgallerin kaldırılıp yeni projelendirme yapılacağını söyledi.


25 Ekim 2016 10:22

Valilik toplantı salonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, Balıklıgöl platosunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Vali Güngör Azim Tuna, Balıklıgöl Platosunun Şanlıurfa’nın bir değeri olduğunu ve bu alanın halkın malı olduğunu belirterek, “Şanlıurfa’nın en önemli mekanlarından biri olan Dergah-Balıklıgöl platosuyla ilgili, buranın amacına uygun bir şekilde korunması ve turizme kazandırılması için geçmişte alınan kararların bir devamı olarak bizde bir süredir toplantılar yapıyoruz. Özellikle bu bölgede birtakım haksız işgaller var. Bu işgallerin kaldırılmasına yönelik daha önce aldığımız kararın bugünlerde uygulama aşamasına geldiğini söylemek gerekir. Turizm sezonu kış mevsimine geliyor. Bu vesileyle hem bu işgallerin kaldırılarak yeniden bir projelendirme çalışmasıyla bu alanın peyzajının tekrar gözden geçirilmesi, kamunun kullanması gereken alanların işgallerinin temizlenerek, verimli bir şekilde kamunun kullanımına sunulması noktasında büyükşehir, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlar koordinasyonunda el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık” dedi.
Bölgenin aydınlatılması, güvenlik açısından kamera sistemlerinin tekrar yenilenmesi gibi çalışmaların ele alındığını ifade eden Tuna, “Seyir terasının tamamen kamuya mal edilerek insanların kullanımına sunulması gibi detay detay bütün alanlar gözden geçirildi. Güzel bir tanıtımla, farklı hizmetlerde sunarak, bölgeye daha çok turist çekilmesi, cazibe merkezi haline getirilmesi, her türlü değişik sosyal sınıflardan insanların burada rahatça, huzur içerisinde vakit geçirebilmesine yönelik çalışmalar yapılması noktasında mutabakata varılmıştır. Bugün yaptığımız görüşmede ayrıca bu bölgenin altyapısına ilişkin konularda gündeme geldi. Buradan çıkan suyun, sağlıklı bir şekilde muhafazasının sağlanması gerekiyor. Çevrede hizmet veren restoran ve kafe tarzı yerlerin biraz daha disipline edilmesi ve denetimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması konusunda da, emniyet ve özel güvenlik personelinin denetim konusunda biraz daha hassas davranması kararlaştırıldı. Geçmişte burada atıl olan bazı yerleri madde bağımlılarının kullandığı ve buralar hakkında insanların kötü intiba edindiği gündeme geldi. Buna ilişkin tedbirler alınması sağlanmış oldu. Tüm kurumlarımızın işbirliğiyle, sadece Şanlıurfa’nın değil, tüm Türkiye’nin çok gözde bir mekanı olan Dergah-Balıklıgöl Platosunun, kaleyle birlikte aslına uygun bir şekilde kültür varlığı ve mirası olarak en iyi şekilde yaşatılması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda güçbirliği yapılmış oldu” ifadelerine yer verdi.
Vali Güngör Azim Tuna başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Eyyübiye Kaymakamı Oktay Kaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, DSİ 15’inci Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü M. Ali Palalı, İl Müftüsü İhsan Açık, ŞURKAV ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

İşletme sahipleri eylem yapmıştı
Öte yandan işgallerin kaldırılmasına yönelik valilik tarafından alınan karar gereği çalışma başlatan zabıta ekiplerine tepki gösteren bir grup işletme sahibi, kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!