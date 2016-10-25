Valilik toplantı salonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, Balıklıgöl platosunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Vali Güngör Azim Tuna, Balıklıgöl Platosunun Şanlıurfa’nın bir değeri olduğunu ve bu alanın halkın malı olduğunu belirterek, “Şanlıurfa’nın en önemli mekanlarından biri olan Dergah-Balıklıgöl platosuyla ilgili, buranın amacına uygun bir şekilde korunması ve turizme kazandırılması için geçmişte alınan kararların bir devamı olarak bizde bir süredir toplantılar yapıyoruz. Özellikle bu bölgede birtakım haksız işgaller var. Bu işgallerin kaldırılmasına yönelik daha önce aldığımız kararın bugünlerde uygulama aşamasına geldiğini söylemek gerekir. Turizm sezonu kış mevsimine geliyor. Bu vesileyle hem bu işgallerin kaldırılarak yeniden bir projelendirme çalışmasıyla bu alanın peyzajının tekrar gözden geçirilmesi, kamunun kullanması gereken alanların işgallerinin temizlenerek, verimli bir şekilde kamunun kullanımına sunulması noktasında büyükşehir, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlar koordinasyonunda el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık” dedi.

Bölgenin aydınlatılması, güvenlik açısından kamera sistemlerinin tekrar yenilenmesi gibi çalışmaların ele alındığını ifade eden Tuna, “Seyir terasının tamamen kamuya mal edilerek insanların kullanımına sunulması gibi detay detay bütün alanlar gözden geçirildi. Güzel bir tanıtımla, farklı hizmetlerde sunarak, bölgeye daha çok turist çekilmesi, cazibe merkezi haline getirilmesi, her türlü değişik sosyal sınıflardan insanların burada rahatça, huzur içerisinde vakit geçirebilmesine yönelik çalışmalar yapılması noktasında mutabakata varılmıştır. Bugün yaptığımız görüşmede ayrıca bu bölgenin altyapısına ilişkin konularda gündeme geldi. Buradan çıkan suyun, sağlıklı bir şekilde muhafazasının sağlanması gerekiyor. Çevrede hizmet veren restoran ve kafe tarzı yerlerin biraz daha disipline edilmesi ve denetimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması konusunda da, emniyet ve özel güvenlik personelinin denetim konusunda biraz daha hassas davranması kararlaştırıldı. Geçmişte burada atıl olan bazı yerleri madde bağımlılarının kullandığı ve buralar hakkında insanların kötü intiba edindiği gündeme geldi. Buna ilişkin tedbirler alınması sağlanmış oldu. Tüm kurumlarımızın işbirliğiyle, sadece Şanlıurfa’nın değil, tüm Türkiye’nin çok gözde bir mekanı olan Dergah-Balıklıgöl Platosunun, kaleyle birlikte aslına uygun bir şekilde kültür varlığı ve mirası olarak en iyi şekilde yaşatılması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda güçbirliği yapılmış oldu” ifadelerine yer verdi.

Vali Güngör Azim Tuna başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Eyyübiye Kaymakamı Oktay Kaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, DSİ 15’inci Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü M. Ali Palalı, İl Müftüsü İhsan Açık, ŞURKAV ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

İşletme sahipleri eylem yapmıştı

Öte yandan işgallerin kaldırılmasına yönelik valilik tarafından alınan karar gereği çalışma başlatan zabıta ekiplerine tepki gösteren bir grup işletme sahibi, kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu.