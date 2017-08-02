Vali Ustaoğlu, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi

Bitlis Belediyesi, kentin tarihi ve doğa güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Arifbey ve Kazımdirik caddelerinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yürütüyor. Bitlis Valisi ve Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ve teknik ekibi, tarihi dokusu ve yapısıyla eşine az rastlanır bir bölge olan kent merkezindeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Kazımdirik Caddesi’nin 50 yıllık esnaflarından Cemil Geyalani, böyle büyük bir projenin cadde esnafının hayali olduğunu dile getirerek, “Bitlis’in en eski esnaflarındanım. Yaklaşık 50 senedir bu cadde üzerinde ikamet ediyorum. Babadan kalan bir meslek yürütüyorum. Bitlis’imizin turizmden başka çıkar yolu olmadığını hepimiz biliyoruz. Sokak sağlıklaştırması tabi ki bizim içinde önemli. Özellikle turistlerin dikkatini çekecek dekorların, tarihi yansıtacak mekanların olması tabi ki hayalimiz. Bunlara maddi olarak bizlerin gücü yetmiyor. Bitlis Belediyesinin bu sağlıklaştırmayı yapacak olması bizleri sevindirdi. Sonuç olarak Bitlis’e gelecek turistleri en iyi şekilde ağırlamak, onlardan istifade etmek bizim büyük amacımız ve temennimizdir. Sokak sağlıklaştırması büyük proje olduğuna inanıyoruz. Mali açıdan da mali giderleri yüksek olacaktır. Bitlis Belediyesine teşekkür ederim, bu çalışmalarından dolayı” dedi.



Bitlis Valisi ve Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ise, Bitlis turizminin canlandırılması için yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, “Elimizde Türkiye'nin ender güzelliklerini bir arada bulunduran Doğu’nun saklı cenneti bulunuyor. Bu cennet parçası şehrimize bir hizmeti daha fazla getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bitlis ekonomisine canlılık katan turizme gerekli önemi vermek bizler için büyük önem arz ediyor. Bu maksat ile yaptığımız çalışmalar kapsamında sokak sağlıklaştırma çalışmasını yapıyoruz. Ciddi bir potansiyeli içinde barındıran Bitlis; yapılacak olan çalışmalarla ciddi bir yere gelecek. Bitlis çarşısının restorasyon çalışmasının sokak sağlıklaştırma projesini yapıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra bitireceğimiz çalışmalar ile caddemiz ihtişamlı kadim kent görünümüne kavuşacaktır. Bitlis’imiz; sağlık, doğa, inanç, kültür ve tarihi ile bölgenin önde gelen turizm cennetlerinden biri olacak” diye konuştu.

Vahit Olcay