Vali Vasip Şahin: 'İstanbul'da 250 gram ekmek 1,25 TL'

İstanbul Valisi Vasip Şahin son günlerde ekmek fiyatları ile ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. İstanbul Valiliğinde düzenlenen basın toplantısına Vali Şahin'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da katıldı.

Basın toplantısında Vali Şahin ekmek fiyatları ile ilgili son günlerde yaşanan tartışmaları hatırlatarak, “İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili olarak hem esnaf odamızın, hem ticaret odamızın yaptığı toplantılar neticesinde şu sonucu varılmıştır. İstanbul'da 2016 başından beri 250 gram ekmek 1.25 TL idi. Bugün de hala yine aynı. Bu noktada baktığımızda ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok. Fırıncı esnafımız iki ana gövdeden oluşuyor. Birisi esnaf odasına kayıtlı olanlar, diğeri ticaret odasına kayıtlı olanlar. Esnaf odasına kayıtlı olanlar arkadaşlarımız 2016 fiyatları ile satışa devam ediyordu. Aşın şekilde ticaret odamız da yaptığı toplantılarla nihai karar olarak aynı noktada buluştu. 250 gram ekmek1.25 kuruş, 200 gram ekmek ise 1 TL olarak uygulama birliğine ulaşılmış oldu” ifadelerini kullandı.

Yüksek fiyatla satış yapmaya çalışan fırsatçıları da uyaran Vali Şahin, “Bununu ötesinde farklı fiyat uygulayan, fahiş fiyat vermeye çalışan satıcılarımızla ilgili hem bizim valilik olarak, hem ticaret odamız, hem esnaf odamız kendi denetim mekanizmaları vasıtasıyla sıkı şekilde denetlenecek. Fahiş fiyat uygulayanlar hakkında gerekli yasal müeyyideler uygulanacaktır” diye konuştu.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise belediye olarak halk ekmek vasıtasıyla vatandaşlara kaliteli ekmek sunduklarını vurgulayarak, “Şu anda baktığımız zaman halk ekmek İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 5 ila 10'u arasında üretimi oluyor. Yaklaşık 1 milyon civarı günlük üretim. Kapasite olarak 2 milyona çıkabiliyoruz. Şu anda bizim ekmek satış fiyatımız 250 gram ekmek 75 kuruş. Esnaf ile kıyasladığımız zaman biz ekmeğin kilosunu 3 TL'den satarken, esnafımız sattığı fiyat 5 TL. Burada biz esnafımızla rekabet etmek değil, biz kamu hizmeti görüyoruz. Esnafımızın maliyetleri içerisinde bizde olmayan maliyetler olabilir. Biz doğrudan satış yapıyoruz, yüksek miktarda üretim yapıyoruz. Ancak bugün açıklanan fiyatlar üzerinde fiyatlar gündeme geldiği zaman, biz ekmekte de kamu hizmetini ön plana alarak gerekirse daha ilave üretim bantları oluşturup bu 2 milyonu daha yüksek rakamlara çıkartabiliriz. Açıklanan fiyatlar esnafımızı zor durumda bırakmayacak, kurtaracak maliyetler” şeklinde konuştu.

Caner Sönmez

