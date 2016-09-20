Diğer
Kategoriler

Vali Yardımcısı serbest bırakıldı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve geldiği adliyede gözaltına alınan İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Suat İlhan, tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemede serbest kaldı.

Vali Yardımcısı serbest bırakıldı

20 Eylül 2016 18:32

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında daha önce görevden uzaklaştırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Suat İlhan, İzmir Adliyesi'ne gelmiş ve polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliye Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerinin ardından Vali Yardımcısı İlhan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İlhan, adliyeye sevk edildi. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Suat İlhan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!