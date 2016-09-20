İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında daha önce görevden uzaklaştırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Suat İlhan, İzmir Adliyesi'ne gelmiş ve polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliye Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerinin ardından Vali Yardımcısı İlhan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İlhan, adliyeye sevk edildi. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Suat İlhan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.