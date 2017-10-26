Vali Yavuz: 'Sümela’da dinamit patlatması yok'

Vali Yücel Yavuz, bölgede çalışmaların profesyonel ekip tarafından titizlikle sürdüğünü belirterek taş düşürme işleminde dinamit kullanılmadığını söyledi. Restorasyon çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiğini belirten Vali Yavuz, kayaların düşürülmesi çalışmalarının kontrollü bir şekilde uzman profesyonel dağcılar tarafından yapıldığına dikkat çekerek “Sümela’da Bakanlığımız tarafından sürdürülen çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Şu ana kadarki çalışmalarda çok önemli mesafe katedildi. Burada bulunan büyük kaya kitleleri profesyonel ekip tarafından büyük bir titizlikle düşürülüyor. Kayaların düşürülme işleminde dinamit kullanılmıyor. Yani burada herhangi bir patlatma söz konusu değil” diye konuştu.

Öte yandan çalışmaların muhtemelen 2018 yılının Haziran ayında bitirilmesi planlanırken, restorasyon için yapılacak harcamanın ise 40 milyon TL bulacağı tahmin ediliyor.

Bekir Koca