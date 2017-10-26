Diğer
Kategoriler

Vali Yavuz: 'Sümela’da dinamit patlatması yok'

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 2 yıldır restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları sürerken basında dinamitli patlatılma yapıldığı yönündeki haberlere Trabzon Valisi Yücel Yavuz’dan açıklama geldi.

Vali Yavuz: Sümelada dinamit patlatması yok

26 Ekim 2017 13:29

Vali Yücel Yavuz, bölgede çalışmaların profesyonel ekip tarafından titizlikle sürdüğünü belirterek taş düşürme işleminde dinamit kullanılmadığını söyledi. Restorasyon çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiğini belirten Vali Yavuz, kayaların düşürülmesi çalışmalarının kontrollü bir şekilde uzman profesyonel dağcılar tarafından yapıldığına dikkat çekerek “Sümela’da Bakanlığımız tarafından sürdürülen çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Şu ana kadarki çalışmalarda çok önemli mesafe katedildi. Burada bulunan büyük kaya kitleleri profesyonel ekip tarafından büyük bir titizlikle düşürülüyor. Kayaların düşürülme işleminde dinamit kullanılmıyor. Yani burada herhangi bir patlatma söz konusu değil” diye konuştu.

Öte yandan çalışmaların muhtemelen 2018 yılının Haziran ayında bitirilmesi planlanırken, restorasyon için yapılacak harcamanın ise 40 milyon TL bulacağı tahmin ediliyor.

Bekir Koca

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç