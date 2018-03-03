Diğer
Kategoriler

Vali Yavuz’dan ‘yaylada kaçak yapılaşma uyarısı’

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaylalarda kaçak yapılaşmayı önleyici çalışmalar kapsamında kaymakamları uyararak, “Yaylada 50 yıldır, 100 yıldır evi olan insanların evine barkına dokunmayın. Kaçak yapılaşmayla mücadele, daha çok ticari bir mekan olarak yaylada arazi parselleyen, satmaya çalışanlarla ilgilidir” dedi.

Vali Yavuzdan yaylada kaçak yapılaşma uyarısı

03 Mart 2018 14:46

Kaymakamlar ve il idare şube başkanlarına seslenen Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaylalarda çarpık yapılaşma ile kaçak yapılaşmanın birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti. Vali Yavuz, “Yaylalardaki kaçak yapılaşma konusu zaman zaman istismar ediliyor, zaman zaman yanlış anlatılıyor. Yaylalardaki kaçak yapılaşma konusu, hükümetimizin bizlere verdiği talimatla ilgilidir. Bu da öteden buyana yaylada evi barkı olan insanları kapsayan bir yaklaşım değildir. Baştan beri söylüyoruz ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Öteden bu yana yerleşik bir yeri olan, 50 yıldır, 100 yıldır evi olan insanların evine barkına dokunmayın. Bizim burada kast ettiğimiz şey, daha çok ticari bir mekan olarak buraları parselleyen, satmaya çalışanlarla ilgilidir. Böyle insanlara bizim göz yummamız mümkün değil. Hükümetimizin bununla ilgili bir düşüncesi, çalışması var. Bunun hukuki bir alt yapısı oluşacak” diye konuştu.  

Etiketler: kaçak yapılaşma

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç