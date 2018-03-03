Vali Yavuz’dan ‘yaylada kaçak yapılaşma uyarısı’

Kaymakamlar ve il idare şube başkanlarına seslenen Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaylalarda çarpık yapılaşma ile kaçak yapılaşmanın birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti. Vali Yavuz, “Yaylalardaki kaçak yapılaşma konusu zaman zaman istismar ediliyor, zaman zaman yanlış anlatılıyor. Yaylalardaki kaçak yapılaşma konusu, hükümetimizin bizlere verdiği talimatla ilgilidir. Bu da öteden buyana yaylada evi barkı olan insanları kapsayan bir yaklaşım değildir. Baştan beri söylüyoruz ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Öteden bu yana yerleşik bir yeri olan, 50 yıldır, 100 yıldır evi olan insanların evine barkına dokunmayın. Bizim burada kast ettiğimiz şey, daha çok ticari bir mekan olarak buraları parselleyen, satmaya çalışanlarla ilgilidir. Böyle insanlara bizim göz yummamız mümkün değil. Hükümetimizin bununla ilgili bir düşüncesi, çalışması var. Bunun hukuki bir alt yapısı oluşacak” diye konuştu.