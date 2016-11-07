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Vali'den TOKİ sürecini hızlandırma sözü

Isparta Valisi Şehmus Günaydın Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Abdulkadir Ersal, Yönetim Kurulu ve Dernek Üyeleri ile bir araya gelen Vali Günaydın, Şube Başkanı Ersal’dan dernekte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak emeklilerin taleplerini dinledi.

Validen TOKİ sürecini hızlandırma sözü

07 Kasım 2016 17:41

Vali Günaydın görüşmede yaptığı konuşmada “ Isparta’da geçirdiğim süre içerisinde sorunları daha yakından öğrenme imkânımız oldu. Dernek Başkanımızın ifade ettiği sorunlarla yakından ilgileniyoruz. Gerek benden önceki Sayın Valimiz gerek Sayın Vekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç Bey bu konuda çok önemli çalışmalar yapmışlar kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bizde artık bu noktadan sonra elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar ve bildiğimiz kadar sizlere katkı sunmaya çalışacağız. Bundan yana hiç şüpheniz olmasın. TOKİ sürecinin hızlandırılması için Isparta’daki tüm yetkili ve görevli arkadaşlarımızla bir araya gelelim ve bu sorunu en kısa sürede çözmek için ne gerekiyorsa hep beraber yapalım ”dedi. 

Ferhat Kaya


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