Valilik tarafından yapılan açıklamada, yasağın 14 Kasım tarihinden itibaren sabah 05.00 ile akşam 22.00 arasında kaldırılacağını duyurdu. Açıklamada, “Daha önce basın yayın organlarında yer aldığı gibi; ilimiz Şırnak il merkezinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve patlayıcılarla tuzaklanmış barikat ve çukurların bertaraf edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı 14 Kasım 2016 pazartesi gününden itibaren; her gün sabah saat 05.00 ile akşam saat 22.00 arasında kaldırılmıştır” denildi.

KENT GİRİŞİNDE PLANLAMA YAPILDI

Girişlerde yoğunluk yaşanmaması için de uyarıda bulunan valilik, yapılan planlama hakkında da açıklama yaptı. Açıklamada, “Şırnak merkezi dışında bulunan vatandaşlarımızın, Şırnak’a gelişlerinde yoğunluk yaşanmaması için; Atatürk ve Vakıfkent Mahalle sakinlerinin pazartesi, Şehri Nuh ve Gündoğdu Mahalle sakinlerinin salı, Aydınlıkevler ve İsmetpaşa Mahalle sakinlerinin çarşamba, Cumhuriyet ve Gazipaşa Mahalle sakinlerinin perşembe, Yeşilyurt ve Bahçelievler Mahalle sakinlerinin cuma, Yenimahalle ve Dicle Mahalle sakinlerinin cumartesi günü gelmeleri yönünde planlama yapmaları, işlerini takip etme ve yürütme bakımından büyük kolaylık sağlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

VATANDAŞLAR PATLAYICI KONUSUNDA UYARILDI

Vatandaşların patlayıcı konusunda da uyarıldığı açıklamada şunlara yer verildi: “Ayrıca vatandaşlarımızın bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlenmiş olabilecek patlayıcılarla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için gördükleri şüpheli kablo, cisim, paket benzeri maddelere dokunmadan güvenlik kuvvetlerimize bildirmeleri kendileri ve çocuklarının hayatları bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla vatandaşlarımızın bu hususlara hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur”.