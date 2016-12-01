Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Hükümet Caddesi üzerinde bulunan valilik ve adliyenin binasının bahçesinde bir bankın üzerinde bırakılan çanta paniğe neden oldu. Çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, şüpheli çantanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Bomba imha uzmanları tarafından incelenen çantadan makyaj malzemeleri çıkınca, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Paniğe neden olan çantanın sahibinin bulunması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.