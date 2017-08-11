Valilik duyurdu! PKK'nın suikast timi öldürüldü...

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarat faaliyeti ve müşterek operasyon sonucunda Siirt Baykan Çevrimtepe köyü kırsalında 3 kişilik Bölücü Terör Örgütü mensubunun tespit edilerek, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine jandarma ve polis özel harekat timleri, olay yeri inceleme timi sevk edilmiş olup olay yerinde yapılan arazi arama ve tarama sonucunda; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet el bombası, 5 adet örgütsel doküman, 2 adet örgüt mensuplarına ait sırt çantası, 2 adet hücum yeleği, 2 adet şemsiye ve bol miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü mensuplarının 07 Temmuz 2017 tarihinde Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yapılan suikast girişimi ile 24 Temmuz 2017 tarihinde Baykan ilçesi Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi olayının planlayıcı ve faili oldukları değerlendirilmektedir" denildi.