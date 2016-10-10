Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “9 Ekim 2016 tarihinde Şemdinli ilçesi Durak Hudut Bölük Komutanlığı önünde jandarma birlikleri tarafından yürütülmekte olan yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında gerçekleşen intihar saldırısı sonucunda Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bodur, Jandarma Uzman Erbaş Ertan Bayraktar, Jandarma Uzman Erbaş Bayram Aksu, Jandarma Er Evren Kara, Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu, Jandarma Er Erkan Özdemir, Jandarma Er Latif Aşık Muşlu, Piyade Asteğmen Ömer Baydıllı, Piyade Sözleşmeli Er Hasan Aydoğdu ve Piyade Sözleşmeli Er Özkan Altınok adlı on askerimiz şehit olmuştur.

SİVİL SAYISI 8 DEĞİL, 5

Ayrıca olay yerindeki ilk incelemelerde sekiz sivil vatandaşımızın hayatini kaybettiği bilgisine ulaşılmış olmakla birlikte daha sonra bölgedeki hastanelerdeki bütün kayıtların taranması sonucu birisi Iran vatandaşı Şemsettin Resaı olmak üzere Şemdinli nüfusuna kayıtlı Bahri Fırat, Oğuz Uysal ve Sinan Erbaş ile Yüksekova nüfusuna kayıtlı Selami Çevik adli dört Türk vatandaşı toplam beş sivilin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Şu anda Şemdinli, Yüksekova ve Hakkari devlet hastaneleri ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde taburcu olan beş asker ve bir sivil hariç, sekiz asker ve yine biri ağır on iki sivil yaralımızın tedavileri devam etmektedir” denildi.