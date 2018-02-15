Valilik Karabükspor için yardım kampanyası başlattı

Kampanya hakkında bilgiler veren Karabük Valisi Kemal Çeber, “Ziraat Bankası Karabük Şubesinde açılan hesapta toplanacak paralar, kulübe aktarılmayacak olup, komite üyelerinin değerlendirmesi ve benim onayım ile Karabüksporun sıkıntılarının giderilmesi için kullanılacak” dedi.

Vali Çeber: “Eskiye dönük borçları ile bu kampanyanın hiçbir alakası yoktur”

“Ateş daha fazla mavi yansın” sloganı ile kampanyaya start verdiklerini kaydeden Vali Çeber, “Karabükspor bizim için önemli bir değer. Karabük ile ilgili en önemli unsurları sayınız dediğimizde ilk 5 içinde Karabükspor yazılır. Bizim adımızı duyuran önemli bir değer ve herkesin sahip çıkması gerekir. Bu il çok zor süreçleri aşmış bir il. Kulübümüz zor bir süreç yaşıyor ve bunu atlatmak için ne yapabiliriz diye uğraşırken, yardım kampanyasını başlatıyoruz. Valilik himayesinde devam edecek olan kampanya kapsamında kulübümüzün bu yıl sezonu sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak içindir. Kulübümüzün bahsedilen, konuşulan eskiye dönük borçları ile bu kampanyanın hiçbir alakası yoktur. Tamamen bu sezon ile ilgili bir kampanyadır. Hukuki açıdan ve komitemizin yaptığı değerlendirmeler sonucunda aldığımız karar gereği kulübümüze para aktarımı olmayacaktır. Toplanacak miktarlar kulübümüzün ihtiyaçları doğrultusunda komite tarafından değerlendirilip oralara direk harcanacaktır” dedi.

Çeber, ayrıca Karabük dışında Ankara, İstanbul başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında yaşayan hemşehrilerden ve sporseverlerden kampanyaya destek olmalarını da beklediklerini kaydederek, “1 yıl sürecek olan kampanyamıza Karabükspor’a gönül vermiş vatandaşların Karabükspor’a destek olması amacıyla tüm cep telefonu operatörlerinden “Karabük” yazıp 1678’e SMS göndermek suretiyle 10 TL bağışta bulunabilecekler. Ayrıca Ziraat Bankası Karabük Şubesine açılan; TL Yardım Hesabı: TR 6400 0100 0425 7856 5358 5001, USD Yardım Hesabı : TR 6400 0100 0425 7856 5358 5002, EUR Yardım Hesabı: TR 6400 0100 0425 7856 5358 5003 hesaplara yardım yapılabir” ifadelerinde bulundu.

Ziya Ünsal: “Savcılık boyutu devam ediyor”

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ziya Ünsal ise, bu tür sıkıntıları geçmişte hep yaşadıklarını ve Karabükspor’un içinde bulunduğu durumu herkes bildiğini belirterek, “Bu zor günler hakikaten ama Karabükspor’un her zaman aşabileceği, Karabüklülerin ve buradan çıkmış kişilerin buraya ilgisini biliyoruz. Bu ilgiyi bir kere daha onlardan rica ediyorum. Bundan sonraki süreç içinde kulübün ihtiyaçları ile ilgili oluşturulan komiteye vereceğimiz bilgi doğrultusunda verilecek karar doğrultusunda harcamalar planlanacak” dedi.

Başkan Ünsal, ibra edilmeyen geçmiş yönetim harcamaları noktasında ise, gerekli incelemelerin detaylı bir şekilde yapıldığını da kaydederek, “Savcılık kısmına intikal eden durumlar var. Karabüklülerin ve Karabüksporlularında endişesi olmasın. Bu anlamda çalışma yürütülüyor. Gerek hukuki gerekse İçişleri Bakanlığı Dernekler masası tarafından yürütülen bazı çalışmalar var. Hepsi mecrasında gidiyor” diye konuştu.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Kemal Çeber’in yanı sıra oluşturulan komitede görevli Vali Yardımcısı Barboros Baran, Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur ve Karabükspor Asbaşkanı Ahmet Soykök ve bazı daire müdürleri katıldı.

Yasin Erdem

