Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Valiliği arka giriş kapısına yakın bir bölgede güvenliği sağlamak için nöbet tutan polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nda (TOMA) bulunan bir polis memuru yaralandı. Polis ekiplerine silahlı saldırı düzenleyen terörist ara sokaklara girip kaçarken, bölgeye giden 112 Acil Servis ambulansı ile yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Bölgede bulunan polislerin karşılık vermesinin ardından ara sokaklara kaçan teröristin bulunması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.