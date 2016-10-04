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Valilik önünde bıçakla kendine zarar verdi

Kütahya'da bir şahıs, valilik binası önünde bıçakla kendine zarar verdi.

Valilik önünde bıçakla kendine zarar verdi

04 Ekim 2016 19:26

Kütahya Valiliği'ne yardım talebinde bulunmak için gelen 26 yaşındaki S.G., valiliğin kendisine yardım etmediğini ileri sürerek valilik binası önünde biranda yanında taşıdığı bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Valilik binasında görevli koruma polisleri eli bıçaklı kişiyi konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bu sırada bir vatandaş, S.G.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki bıçağı almayı başardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen S.G., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. 

Valiliğin kendisine yardım etmediğini ileri süren S.G.'ye Kütahya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 1 yıldır ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu öğrenildi.  

Hüseyin Efe
KÜTAHYA

Etiketler: bıçak, Valilik önü


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