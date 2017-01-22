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Valilik önünde korkutan patlama

Adıyaman Valiliği binasının önündeki bir elektrik direğinde bilinmeyen nedenlerden dolayı elektrik tellerinin yüksek sesle patlaması, paniğe neden oldu.

Valilik önünde korkutan patlama

22 Ocak 2017 11:08

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Valiliği ön kısmında bulunan elektrik direğinde yer alan elektrik telleri bilinmeyen nedenlerden dolayı sabahın erken saatlerinde patladı. Patlamayla birlikte şiddetli bir ses meydana gelirken, birçok vatandaş paniğe kapılarak patlama sesinin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Patlama sesi nedeniyle valilik çevresine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın herhangi bir terör saldırısı olmadığını, elektrik tellerinden kaynaklandığını anlayınca durum elektrik arıza ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir
 

Etiketler: elektrik teli, patlama, valilik


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