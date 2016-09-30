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Valilik soruşturma başlattı

Ankara Valiliği, Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye önünde depolanmış olan ahşap suntaların devrilmesi sonucu meydana gelen ve 5 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilik soruşturma başlattı

30 Eylül 2016 21:32

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “29.09.2016 Perşembe günü, Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, atölye önünde depolanmış olan ahşap suntaların öğrenciler tarafından ders amaçlı kullanılmak üzere alınması esnasında üzerlerine kaza ile devrilmesi sonucu 5 öğrenci hafif şekilde yaralanmıştır. Hafif yaralı öğrenciler, ambulansla götürüldükleri hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Yaşanan kaza ile ilgili ihmal ve kusur olup olmadığına yönelik olarak Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: Ankara Valiliği


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