Valilik, ‘Valinin adını kullanan’ dolandırıcılara karşı uyardı

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazı açıklamada: “Son günlerde Valiliğimize gelen bilgilere göre bazı şahısların şirket, işadamları ve Adıyamanlı hemşerilerimizi Valilikten aradığını söyleyerek veya kendisini Adıyaman Valisi olarak tanıtıp engelli kardeşlerimize engelli aracı veya sandalyesi alınacağı bahanesiyle verdikleri hesap numarasına para yatırılmasını talep ettikleri anlaşılmıştır. İlimiz Valisi, vali yardımcıları, birim amirleri ve Valiliğimiz çalışanlarının böyle bir talepte bulunması söz konusu değildir.

Devletimiz, engelli vatandaşlarımıza her türlü imkanı sunmaktadır. Buna benzer dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, Valilikten aradığını söyleyen şahıslara itibar edilmemesini, böyle bir taleple karşılaşılması halinde vatandaşlarımızın, Valiliğimizin 216 10 01 nolu telefonu ile İl Emniyet Müdürlüğünün 155 Polis haber merkezi ve İl Jandarma Komutanlığının 156 nolu telefonuna başvurmaları önemle rica olunur.”

Ahmet Arslantaş