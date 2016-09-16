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Valilik yasak getirmişti ama...

Antalya’da valiliğin yasağına rağmen Konyaaltı varyant üzerindeki seyir terasında paraşüt tutkunlarının uçuşları devam ediyor.

Valilik yasak getirmişti ama...

16 Eylül 2016 17:12

Antalya’nın Konyaaltı Caddesi Varyant üzerindeki seyir terası, akşamüzeri rüzgarlı havayı fırsat bilen yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Yaklaşık 300 metre yüksekliğe kadar çıkan paraşütçüler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine Antalya Valiliği’nin ambulans helikopter, sahil güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde uçuşu yasaklamasına rağmen paraşütçüler uyarıları dikkate almıyor.

Rüzgarın zaman zaman ters esmesiyle havalanamadan oldukları yere düşen bazı yamaç paraşütçüleri ise korkusuzca tekrar denemekten çekinmiyorlar. Diğer taraftan uçuşlardan Kurban Bayramı tatili dolayısı ile Antalya’ya gelen yerli ve yabancı turistler de faydalanıyor. Yaklaşık 10 dakika havada kalan paraşütçüler, bu anı yanlarında bulunan cep telefonları ve küçük kameralar ile çekerek ölümsüzleştiriyor.


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