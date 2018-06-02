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Valilikten Akşener'in iddialarına cevap

Gaziantep Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Gaziantep mitinginden sonra belediyenin çöp kamyonuyla aracının yolu kesildiği iddialarını yalanlayarak, yolun güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığını bildirdi.

Valilikten Akşenerin iddialarına cevap

02 Haziran 2018 23:50

Gaziantep Valiliğinden alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili fotoğraflarında paylaşıldığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener tarafından bugün 13.00-16.20 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir miting programı yapılmıştır. Söz konusu miting programı nedeniyle, Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti genel başkanları tarafından geçmişte yapılan miting tedbirleri ışığında 24 Haziran seçimleri nedeniyle yapılacak mitingler için belirlenen güvenlik önlemleri uygulanmıştır. Bu tedbirler kapsamında muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin kapatılmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz, kamu kurumlarımız ve belediyelere ait araç ve iş makinelerinden yararlanılmaktadır. İlimizde gerçekleştirilen siyasi parti miting programının olaysız bir şekilde sona erdirilmesi konusunda alınan tedbirler hassasiyetle uygulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve diğer siyasi parti liderleri miting programlarında uygulanan tedbirlere ilişkin fotoğraflar ilişikte sunulmuştur" denildi. 

 

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