Bir süre önce AKUT Derneğinin kullanmakta olduğu Şişli Esentepe’de bulunan binanın tahliye edilmesiyle ilgili haberler gündeme gelmişti. Tahliyenin yasal olmadığı yönündeki iddialara karşı İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Hazineye ait olan taşınmazın İstanbul Valiliğince (Defterdarlık) tahliye edilmek istendiği yönündeki haberler ile ilgili kamuoyunu sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek amacıyla Defterdarlığımızca açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında, "Hazinece irtifak hakkı ihalesi neticesinde verilen ve 4 yıla kadar uzatılan ön izin süreleri içerisinde, taşınmazın planının irtifak hakkı amacına uygun olarak değiştirilmediği, uygulama projelerin yapılmadığının görüldüğü ve ayrıca taşınmazın bulunduğu bölgede kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere tahsis talepleri olması nedeniyle tüm bu hususlar da belirtilmek suretiyle Defterdarlığımızca konu Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) iletilmiştir.

Bunun üzerine Maliye Bakanlığından (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 03.10.2016 tarihli yazıda, söz konusu taşınmaza ilişkin Genel Bütçeli Kuruluşlarca tahsis taleplerinin bulunduğu, anılan Derneğe verilen toplam 4 yıllık ön izin süresinin dolduğu ve Derneğin bu süre içerisinde yerine getirmesi gereken yükümlüklerini yerine getirmediği anlaşıldığından, adı geçen derneğin, söz konusu taşınmazın üzerindeki irtifak hakkına geçiş talebi hakkında Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmadığı belirtilerek, taşınmazı ivedilikle tahliyesinin sağlanarak idare altına alınması istenilmiştir.

Bu nedenle; AKUT Derneğinden taşınmazı tahliye etmesi istenmiş olup yapılan tüm işlemler mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.