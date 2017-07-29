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Valilikten Büyükerşen’e saldırıya ilişkin açıklama

Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten Büyükerşene saldırıya ilişkin açıklama

29 Temmuz 2017 22:02

Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 günü saat 17:30 sıralarında, yanında basın danışmanı ile birlikte Tepebaşı İlçesi Hat Boyunda bulunan bir iş yerini ziyareti esnasında işletme sahibi ile sözlü olarak tartıştığı, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edildiği şeklinde; saat 18:00’de Valiliğimizin bilgilendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız Emniyet Müdürlüğü’ne olaya karışan kişilerin gözaltına alınması ve hemen adli tahkikata başlanılması talimatını vermiştir. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen iki kişi, üzerlerinde bulunan kurusıkı bir tabanca ile saat 20:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Etiketler: valilik, Yılmaz Büyükerşen


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