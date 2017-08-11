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Valilikten 'Dersim yanıyor' yalanına fotoğraflı cevap

Tunceli'yi kast ederek dün gece sosyal medyada "Dersim Yanıyor" etiketi ile yurt dışında çekilen fotoğraf ve görüntülerin paylaşılmasına karşı valilik harekete geçerek, fotoğraflarla açıklama yaptı.

Valilikten Dersim yanıyor yalanına fotoğraflı cevap

11 Ağustos 2017 15:02

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çeşitli sosyal medya ve basın yayın organlarında çıkan haberlerde ‘Dersim Yanıyor’ başlığı altında asılsız haberlerin yapıldığı ve ilimize ait olmayan yangın fotoğraflarının kullanıldığı görülmüştür. Çıkan haberler ve kullanılan fotoğraflarla ilgili hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

Tunceli'de son bir ay içerisinde güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında, 19 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamanın devamında, “Çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda ilimiz Hozat-Aliboğazı, Merkez- Kutuderesi ile Munzur Vadisi-Bali Deresi mevkilerinde son bir hafta içerisinde güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında şiddetli çatışmalar yaşanmış, çatışmalar sonucu meydana gelen orman yangınları örtü yangını şeklinde olup, orman alt tabakasında bulunan kurumuş otların yanması sonucu meydana gelmiştir. İlimiz Hozat-Aliboğazı mevkiinde meydana gelen orman yangını Orman İşletme Müdürlüğümüz yangın ekipleri tarafından söndürülmüştür. Merkez- Kutuderesi ile Munzur Vadisi- Bali Deresi mevkilerinde meydana gelen örtü yangınlarına ise devam eden operasyonlar nedeniyle müdahale edilememiş olup, operasyonlar sonucunda gerekli müdahale yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. 

 


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