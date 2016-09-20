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Valilikten FETÖ soruşturması açıklaması

Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan yazılı açıklamada, yürütülen FETÖ soruşturması ile ilgili son bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.


20 Eylül 2016 15:09

Açıklamada, 9 Eylül'den 20 Eylül 2016 tarihine kadar geçen 12 günlük süre içerisinde yaşanan gelişmeler paylaşıldı. Bu süreçte İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’nde görevli idari ve akademik personel olmak üzere 3 kişinin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen sorgulamaları sonucunda tutuklandığı, 23 akademik personelin ise sorgulamalarının adından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Ayrıca, Emniyet Müdürlüğü personeli 1 kişinin tutuklandığı, bu sürede ihraç edilen 1 personelin ise gözaltına alındığı bilgisi verildi. Soruşturma kapsamında 2 personelin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edildi. Yine yürütülen soruşturma kapsamında Vergi Dairesi Başkanlığında daha önce açığa alınan 4 personelin de göreve iade edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 15 Temmuz’dan bu yana Malatya’da toplam bin 356 kamu görevlisinin açığa alındığı ifade edildi. Aynı süre zarfında 300’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 348 kişinin de tutukluluk hallerinin devam ettiği belirtildi.

Etiketler: Malatya Valiliği


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