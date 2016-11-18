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Valilikten maden ocağındaki heyelana ilişkin açıklama

Siirt Valiliği, Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.


18 Kasım 2016 14:08

Siirt Valiliği, Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında 17 Kasım akşamı meydana gelen toprak kayması sonucu 1 milyon metreküplük toprak hareketi oluştuğunu, göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için 90 arama kurtarma personeli, 2 helikopter, 1 uçak, 1 drone insansız aracı ve iz takip timleriyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. 

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda seferber edildiği ve Başbakanlık AFAD, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Siirt Valiliği ile Türk Kızılayı işbirliğiyle çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "90 arama kurtarma personeli, 2 helikopter, 1 uçak ile çalışmalara destek verilmektedir. Göçük sonucu 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Halen göçük altında olan 13 vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD Siirt, AFAD Diyarbakır, AFAD Erzurum, AFAD Van, AFAD Ankara, AFAD Bitlis ve AFAD Batman’dan toplamda 90 kişilik bir ekiple devam ediyor. Diğer illerde bulunan deneyimli AFAD ekiplerinin hızla alana ulaştırılması için 2 helikopter ve 1 uçak desteği alındı. İş makineleri ile olası bir heyelan riski azaltılırken, yeni bir risk oluşturmamak adına köpekli arama kurtarma timleri çalışmalara katkı veriyor. Arazinin engebeli olması ve ikinci bir heyelan riskini taşıması, ara arazinin engebeli olması ve ikinci bir heyelan riskini taşıması, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Başbakanlık AFAD, olay yerinde çalışmaların bir noktadan koordine edilmesi ve bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılabilmesi için maden ocağında ayrıca bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi görevlendirdi. Türkiye’nin ilgili kurum ve kuruluşları seferber edildi. Şirvan’da mahsur kalan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tüm ilgili kurum ve kuruluşları seferber edildi. Bölgede bulunan ekiplerin ve madenci ailelerinin iaşe ihtiyaçları da düşünüldü. Türk Kızılayı, 12 personel, 150 battaniye, 1 ikram aracı, 200 kişilik kumanya ve 2 ikram çadırını bölgeye sevk etti. Sıcak yemek ihtiyacı da kısa sürede karşılayacak" denildi.
Şu ana kadar 4 işçinin cansız bedenlerine ulaşılırken, 12 işçi hala toprak altında bulunuyor.  

Mehmet Niyazi Deniz


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