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Valilikten önemli uyarı: 'Yazlıklara gıda bırakmayın'

Mardin Valiliği, şehirden uzak bölgelerde bulunan yazlık ve bağ evlerinde gıda maddesi bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten önemli uyarı: Yazlıklara gıda bırakmayın

26 Ekim 2017 21:59

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada “Bölücü terör örgütü mensuplarının, yerleşim yerlerinden uzakta yayla ve yazlık olarak kullanılan evlerden hırsızlık yaparak gıda ve benzeri yaşam malzemesi temin etmeye çalıştıklarının bilinmesi sebebiyle; vatandaşlarımızın kış mevsimi nedeniyle boşalttıkları bu evlerde yiyecek-içecek türünden gıda, tüp ve benzeri yaşam malzemeleri bırakmamaları noktasında gösterecekleri hassasiyet, Ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele kapsamında büyük önem arz etmektedir” denildi.

Tayfun Demir 

Etiketler: Mardin Valiliği

 

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