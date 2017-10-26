Valilikten önemli uyarı: 'Yazlıklara gıda bırakmayın'

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada “Bölücü terör örgütü mensuplarının, yerleşim yerlerinden uzakta yayla ve yazlık olarak kullanılan evlerden hırsızlık yaparak gıda ve benzeri yaşam malzemesi temin etmeye çalıştıklarının bilinmesi sebebiyle; vatandaşlarımızın kış mevsimi nedeniyle boşalttıkları bu evlerde yiyecek-içecek türünden gıda, tüp ve benzeri yaşam malzemeleri bırakmamaları noktasında gösterecekleri hassasiyet, Ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele kapsamında büyük önem arz etmektedir” denildi.

Tayfun Demir