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Valilikten patlayıcı düzeneği açıklaması

Tunceli Valiliği, Elazığ karayolunda köprü altına yerleştirilen el yapımı patlayıcıya ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten patlayıcı düzeneği açıklaması

29 Nisan 2017 19:20

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurların Tunceli-Elazığ karayolunda yol emniyeti sağlamak ve mayın ile el yapımı patlayıcı arama faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilerek faaliyet esnasında “Tunceli-Elazığ karayolunda bulunan Sörek Köprüsünün altında şüpheli kablo tespit edilmiş, gerekli incelemenin yapılması için bahse konu yol çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır. Bölgeye olay yeri inceleme timi, mayın arama köpeği ve uzman ekipler gönderilmiş, yapılan incelemelerde köprünün alt tarafında yolun orta kısmına gelecek şekilde yerleştirilmiş (3) adet büyük mutfak tüpü içerisinde yaklaşık (150) kilogram alüminyum tozu ile güçlendirilmiş ve uzaktan elektrikli fünye ve radyo/frekans komutalı patlatmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir.

Ele geçirilen EYP düzeneği yapılan inceleme ve numune alma işlemine müteakip Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile patlayıcı madde imha timi tarafından güvenli bölgede imha edilmiştir. Yapılan imha işleminden sonra yol araç trafiğine açılmıştır” denildi. 

Ercan Topaç

Etiketler: Elazığ karayolu, eyp, Tunceli Valiliği


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