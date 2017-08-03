Diğer
Kategoriler

Valilikten sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve dolu uyarısı

Konya Valiliği, Konya merkez ve bazı ilçelerinde bugün dahil 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar, kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ve kısa süreli dolu yağışlarının etkili olabileceğinin tahmin edildiğini belirterek, gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.

Valilikten sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve dolu uyarısı

03 Ağustos 2017 12:19

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “02/08/2017 Çarşamba akşam saatlerinde Konya'nın batı kesimlerinde (Doğanhisar, Hüyük, Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük) görüleceği tahmin edilen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, 03.08.2017 Perşembe sabah saatlerinden 06.08.2017 Pazar günü akşam saatlerine kadar ki periyotta ilimiz genelinde aralıklarla devam edeceği ve yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Yağışların 03.08.2017 Perşembe ve 04.08.2017 Cuma günlerinde Konya merkez ile Konya'nın batı, kuzeybatı ve güneybatı kesimleri (Konya merkez, Akşehir, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Kadınhanı, Sarayönü, Ilgın, Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Ahırlı, Bozkır, Hadim, Taşkent) ile Karaman çevresinde kuvvetli (21-50 mm) olacağı ve yağış anında yer yer kısa süreli dolu ile birlikte rüzgarın da kuvvetli (39-61 km/saat) olarak esebileceği tahmin edilmektedir. Muhtemel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuz şartlara karşı ilgililerin, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Konya Valiliği oluşması muhtemel riskleri de, ulaşımda aksamalar, tarımsal alanların zarar görmesi, ani sel-su baskını ve yıldırım düşmesi olarak sıralarken, alınabilecek muhtemel önlemler için de http://www.mgm.gov.tr/genel/korunma-yontemleri.aspx adresini paylaştı. 

Etiketler: dolu, Konya Valiliği, sağanak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!