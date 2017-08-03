Valilikten sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve dolu uyarısı

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “02/08/2017 Çarşamba akşam saatlerinde Konya'nın batı kesimlerinde (Doğanhisar, Hüyük, Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük) görüleceği tahmin edilen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, 03.08.2017 Perşembe sabah saatlerinden 06.08.2017 Pazar günü akşam saatlerine kadar ki periyotta ilimiz genelinde aralıklarla devam edeceği ve yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Yağışların 03.08.2017 Perşembe ve 04.08.2017 Cuma günlerinde Konya merkez ile Konya'nın batı, kuzeybatı ve güneybatı kesimleri (Konya merkez, Akşehir, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Kadınhanı, Sarayönü, Ilgın, Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Ahırlı, Bozkır, Hadim, Taşkent) ile Karaman çevresinde kuvvetli (21-50 mm) olacağı ve yağış anında yer yer kısa süreli dolu ile birlikte rüzgarın da kuvvetli (39-61 km/saat) olarak esebileceği tahmin edilmektedir. Muhtemel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuz şartlara karşı ilgililerin, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Konya Valiliği oluşması muhtemel riskleri de, ulaşımda aksamalar, tarımsal alanların zarar görmesi, ani sel-su baskını ve yıldırım düşmesi olarak sıralarken, alınabilecek muhtemel önlemler için de http://www.mgm.gov.tr/genel/korunma-yontemleri.aspx adresini paylaştı.